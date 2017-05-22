استرداد 6 آلاف و340 فدانًا من أملاك الدولة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

واصلت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، التي أسفرت اليوم الإثنين عن استرداد 6 آلاف و340 فدانًا.

كما استردت حملات اليوم مساحة ألف و993 مترًا مربعًا في نطاق المراكز الخمسة، أقيمت عليها مباني عشوائية وأسوارًا مخالفة، فضلاً عن عمليات ردم آبار جوفية مخالفة، حررت محاضر بها لأصحابها.

وفي السياق، وجه المحافظ اللواء محمد الزملوط باستمرار واستكمال حملات الإزالة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعديات على أملاك الدولة.​