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تفاصيل الجلسة الخاصة بين البدري وعاشور قبل مران الأهلي

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تفاصيل الجلسة الخاصة بين البدري وعاشور قبل مران الأهلي تفاصيل الجلسة الخاصة بين البدري وعاشور قبل مران الأهلي

التحرير

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عقد حسام البدري، المدير بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، قبل بداية المران الأساسي، على ملعب مدينة جاروا، والذي سيتضيف اللقاء.

واستفسر البدري من «عاشور» إذا كان جاهزًا لخوض مباراة القطن الكاميروني، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، بعد أن لاحظ المدرب علامات حزن شديدة على اللاعب، وقال الأول لـ"عاشور" : «جاهز تلعب الماتش أساسي؟ لو في أي حاجة قول لي معنديش مشكلة.. خدتك عشان أطلعك من الحالة دي».

ورفض عاشور فكرة عدم خوض المباراة قائلا: «أنا جاهز يا كابتن.. وهلعب الماتش».

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وكان الشقيق الأصغر لـ"عاشور" توفي يوم مباراة زاناكو الزامبي، في إطار الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره القطن الكاميروني، عصر غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة، في إطار ثاني جولات المجموعة الرابعة، بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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