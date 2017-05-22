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الأهلي يبدأ مرانه بـ«الفاتحة» ومحاضرة فنية من البدري

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كتب- أحمد سعيد أحمد شحاتة:

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأخير، المقام بالكاميرون، قبل لقاء القطن اليوم الإثنين، بقراءة الفاتحة.

وعقد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق، وقام بشرح بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق القطن الكاميروني، وتوضيح نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس للاعبي الأهلي.

ويؤدي الفريق مرانه على الملعب الذي يستضيف المباراة في مدينة جاروا الكاميرونية، بحضور حوالي 1000 مشجع من جماهير فريق القطن الكاميروني، على أرضية الملعب الصلبة ذات العشب الطويل.

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ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني في الخامسة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت الكاميرون، وذلك ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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