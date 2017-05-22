وزير التعليم: سأتخذ أي قرار ولو غير قانوني.. و"شيحة": "إحنا معاك ولو فيها سجن"

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أزمة نقص المدرسين بالمحافظات الحدودية لا زالت قائمة، مشيرا إلى أن مستشار الوزارة القانوني قال له إن "تعيين مدرسين من شمال سيناء بمحافظتهم غير دستوري"، وهو ما أثار حفيظة نواب لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أن هذا "غير صحيح".

وأضاف شوقي خلال مناقشة ميزانية الوزارة، أنه اعتمد ترقية 518 ألف معلم، في إطار سعيه لزيادة دخولهم، ولو بنسب محدودة، لافتا إلى عدم رضائه عن أداء الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، ومراكز البحوث التربوية، قائلًا: "لازم يورونا بيعملوا إيه، وإما يقفلوا، فهم لم يقدموا نتائج ملموسة خلال العشرين عاما الماضية".

وقال شوقي، إن هناك ضرورة في حل مشكلات المعلم، خاصة المتعلقة بتعيينات المحافظات الحدودية وتثبيت المعلمين المساعدين، والتي تتعارض مع قوانين قائمة، وتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف شوقي، أن "هناك صعوبة في التحدث عن تطوير التعليم، في ظل مواجهة مجتمع المعلمين ظروفا لا إنسانية"، متابعًا: "المعلمين مش لاقيين يأكلوا، والموضوع أصبح لا يحتمل، وسأمضي على أي قرار في صالح العملية التعليمية، حتى وإن كان غير قانوني".

ولاقى حديث الوزير ترحيبا من النواب الحاضرين، وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: "إحنا معاك، ولو فيها سجن". وعقب شوقي، قائلا: "موضوع زيادة المرتبات أقل حاجة نعملها للمعلمين، وهاتجيب نتيجة مباشرة".