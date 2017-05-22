دعوى قضائية لإلغاء قرار الأوقاف بغلق مسجد رابعة العدوية

كتب -محمود الشوربجي:

أقام علي عبد العظيم راضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع فتح مسجد رابعة العدوية لأداء الصلوات الخمس.

اختصمت الدعوى رقم ٤٩٣٥١ لسنة ٧١ قضائية؛ كل من وزير الأوقاف، ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة.

وذكرت الدعوى في أوراقها بأن قرار وزير الأوقاف بغلق مسجد رابعة العدوية مخالف للقانون والدستور والخاص بدور العبادة.