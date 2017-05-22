أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

دعوى قضائية لإلغاء قرار الأوقاف بغلق مسجد رابعة العدوية

Google+ Print
دعوى قضائية لإلغاء قرار الأوقاف بغلق مسجد رابعة العدوية دعوى قضائية لإلغاء قرار الأوقاف بغلق مسجد رابعة العدوية

مصراوي Masrawy

مسجد رابعة العدوية

كتب -محمود الشوربجي:

أقام علي عبد العظيم راضي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع فتح مسجد رابعة العدوية لأداء الصلوات الخمس.

اختصمت الدعوى رقم ٤٩٣٥١ لسنة ٧١ قضائية؛ كل من وزير الأوقاف، ووزير الداخلية، ومحافظ القاهرة.

وذكرت الدعوى في أوراقها بأن قرار وزير الأوقاف بغلق مسجد رابعة العدوية مخالف للقانون والدستور والخاص بدور العبادة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية