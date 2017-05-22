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رئيس جنوب السودان: وقف إطلاق نار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

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رئيس جنوب السودان: وقف إطلاق نار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين رئيس جنوب السودان: وقف إطلاق نار وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

مصراوي Masrawy

رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت

جوبا – (أ ش أ):

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، اليوم الاثنين، وقف إطلاق نار من جانب واحد، وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، على الرغم من الشكوك حيال صمود هذه الهدنة في غياب أي مؤشر على إبرام اتفاق سياسي مع المتمردين.

وقال كير - في خطاب في العاصمة جوبا، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) - "وجهت تعليماتي للمدعي العام للمراجعة الفورية لقضايا من ارتكبوا جريمة ضد الدولة، الذين يعرفون بالمعتقلين السياسيين، وضمان اتخاذ خطوات تقود للإفراج عنهم".

وأضاف: "أنا أعلن أيضًا وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري مفعوله بدءًا من اليوم".

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