إخلاء برج سكني مقام بالمخالفة على 200 متر ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

بدأت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها في محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم الإثنين، عملية إخلاء برج سكني مخالف مكون من 13 طابقًا في قرية بطا التابعة لمركز بنها، مقام على مساحة ٢٠٠ متر مربع.

وقالت نجوى العشيري، رئيس مدينة ومركز بنها، إن المبنى صادر له ١٣ قرار إزالة منذ العام ٢٠١٢، ويقع في حرم نهر النيل إلى جوار سكك حديد بنها، مضيفةً أنه تم إخلاء الشقق السكنية دون أي اعتراضات من قاطنيها، وذلك تمهيدًا لتسليم البرج إلى القوات المسلحة لإزالته بالمتفجرات، خلال الساعات المقبلة.

وقد شهد موقع البرج السكني تواجدًا أمنيًا مكثفًا، شارك به اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، واللواء هشام الشافعي مساعد مدير الأمن، والعميد حسام الحسيني مفتش مباحث المديرية، والرائد محمد درويش رئيس مباحث مركز بنها.

يأتي ذلك فيما لا تزال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظة مستمرة بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، إذ تمت إزالة ٢٠١ فدان إلى الآن في جميع مراكز وقرى ومدن المحافظة.​