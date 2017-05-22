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نائب وزير الخارجية يزور وحدة الشرطة المصرية في الكونجو

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نائب وزير الخارجية يزور وحدة الشرطة المصرية في الكونجو نائب وزير الخارجية يزور وحدة الشرطة المصرية في الكونجو

التحرير

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التقى السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، مع ليوناردو شي أكتندو، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتكامل الإقليمي الكونجولي، في مستهل زيارته إلى الكونجو الديمقراطية، ضمن جولة إفريقية لدول حوض النيل، حيث بحث المسئولان القضايا الدولية والإقليمية المختلفة محل الاهتمام المشترك، فضلاً عن آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين.

وأشاد الوزير الكونجولي بالدور التنموي الذي تلعبه ببلاده، والتنسيق السياسي الدائم بين البلدين، كما شكر مصر على حفاوة الاستقبال التي تم إيلائها للرئيس الكونجولي جوزيف كابيلا، خلال زيارته الأخيرة لمصر في أبريل الماضي.

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من جانبه، أثنى نائب وزير الخارجية على الموقف الكونجولي الداعم لمصر، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل.
 
وزار وحدة الشرطة المصرية العاملة ضمن قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونجو (مونسكو)، المتمركزة في كينشاسا، حيث تم تكريمه من قبل قائد الوحدة.

هذا، ومن المقرر أن يلتقي نائب عددًا من المسئولين الكونجوليين من وزارتي الخارجية والبيئة، ومؤسسة الرئاسة الكونجولية، بالإضافة إلى نواب من البرلمان الكونجولي خلال الزيارة.

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