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 صور| محافظ بورسعيد يهنئ أسر الشهداء بمناسبة شهر رمضان

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أسر شهداء الجيش والشرطة من أبناء بورسعيد، وقدم التهنئة لهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن أبناءهم استشهدوا من أجل أن نعيش في أمن وأمان، وأن سيرتهم العطرة ستظل خالدة على مر الأجيال بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل وطنهم وحماية المواطنيين.

وأضاف المحافظ أنه يتم الآن الإعداد لإقامة ساحة للشهداء بحديقة المسلة تخليدا لذكرى أبنائنا، وهذا أقل شيء يمكن تقديمه لأرواح شهدائنا.

وأعلن المحافظ عن إقامة إفطار مع جميع أسر شهدائنا من الجيش والشرطة خلال شهر رمضان.

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