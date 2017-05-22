للمرة الثانية.. ظهور بقعة بترولية بطول شاطئ بورسعيد

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سيطرت حالة من القلق بين رواد الشاطئ ببورسعيد، اليوم الإثنين.، بسبب وجود بقعة بترولية في مياه شاطئ بورسعيد خلف ‏نادي الصيد بنطاق حي الشرق.

تداول عدد من النشطاء على موقع "فيسبوك" صورا توضح كتل من بقع الزيت بطول الشاطئ خلف منطقة الكافتيريات ونادي الصيد نطاق حي الشرق، ‏متراكمة على الرمال، بجانب تغيير لون المياه إلى لون أزرق غامق يقترب جدا من الأسود.

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واستغاث أهالي المحافظة بالمسئولين لحل تلك المشكلة؛ خاصة وأن كثير من المواطنين يسبحون بكثرة فى الصيف، ما قد يؤدي إلى كوارث صحية لهم في ظل وجود تلك ‏البقعة البترولية فضلا عن المشكلات الأخري التى قد تسببها البقعة للثروة السمكية .‏

يذكر أن هذه الظاهرة ليست الأولى التي تظهر فيها بقعة بترولية بشاطئ بورسعيد في المنطقة نفسها خلف ‏نادى الصيد بحي الشرق، ففي يوم 1 مايو الجاري، ظهرت بقعة تسببت في تراكم بعض أكوام التراب ‏المصحوبة بالمواد البترولية، على الشاطئ، بجانب تغيير لون مياه البحر إلى الأسود ولم توضح مديرية البيئة أسبابها رغم علمها بوجود تلك البقعة واكتفت بالإعلان عن خروج تقرير بنتيجة تحاليل العينات والتي لم تظهر حتى الآن.‏

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