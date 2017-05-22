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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84%

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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84% محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 84%

التحرير

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عمرو الشامي

اعتمد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الابتدائية، بحضور صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وحسن أبو النضر رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين مسئول الإحصاء بالكنترول بنسبة نجاح 84%.

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قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عدد المتقدمين للامتحان 56 ألف و598 تلميذا وتلميذة؛ حضر منهم الامتحان 55 ألف و123 تلميذا وتلميذة، وبلغ عدد الناجحين 46 ألف و331 تلميذا وتلميذة، حصل منهم 33 تلميذا وتلميذة على الدرجات النهائية من الإدارات التعليمية المختلفة.

وأضاف حسن أبو النضر رئيس لجنة النظام والمراقبة أن نسب النجاح هذا العام أعلى من نسبة النجاح العام الماضي، مؤكدا أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كتالي قلين، بيلا، مطوبس، دسوق، غرب كفر الشيخ، شرق كفر الشيخ، بلطيم، سيدي سالم، فوه، برج البرلس، سيدي غازي، الرياض، الحامول.

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