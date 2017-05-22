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فرقة أمريكية لإحياء حفل نهائي أبطال أوروبا

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فرقة أمريكية لإحياء حفل نهائي أبطال أوروبا فرقة أمريكية لإحياء حفل نهائي أبطال أوروبا

التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين، اختيار فرقة الهيب هوب الأمريكية «بلاك آيد بيز»، لإحياء حفل نهائي بطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم، المقرر بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، على ملعب كارديف بويلز، في 3 يونيو المقبل.

الفرقة الأمريكية، تتكون من "ويل. إى. إيم" و"فيرغى" و"أبل.دى آب" و"تابو"، هي من ستفتتح نهائي دورى أبطال أوروبا.

وأعرب "ويل. إى. إيم" عن حماسته لهذه الفرصة، قائلًا: "نعتزم أن نستفيد بأقصى شكل من حماسة الجمهور الذي سيحضر اللقاء".

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وتابع: "كمشجعين لكرة القدم، نحن ندرك أهمية هذا اللقاء، نحن نخطط لأن يصبح عرضًا لا يمكن نسيانه".

من جانبه قال مدير التسويق بالاتحاد الأوروبي، "جاى-لورين إبستن"، إن نهائى دورى أبطال أوروبا هو أكبر حدث رياضي في العالم لذا فهو يحظى بشغف الناس من مختلف أنحاء المعمورة، مبينًا أن اختيار فرقة "بلاك آيد بيز" يناسب هذا الحدث.

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التحرير

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