الحلقة (12) من "اسم مؤقت": "حافظ إبراهيم" يتعرض لمحاولة اغتيال

كتب : روان مسعد منذ 1 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "اسم مؤقت"، حبس "يوسف" و"أيمن" و"هالة" في فيلا "فارس عسكر" حتى يخلص "يوسف" "زياد عسكر" من محبسه، وثورة في حملة "رأفت الراوي" الانتخابية بسبب إقالة واحد منهم لشك "نسمة"، مديرة الحملة، وزوجة "رأفت" فيه.

وهرب "يوسف" ومن معه من فيلا "فارس عسكر" بعد أن هدد "منتصر" بالمسدس ليتركه يذهب هو ومن معه، وتعرض "حافظ مشهور" لمحاولة اغتيال أثناء صلاة الجمعة، فاتُهم فيها "مجدي عبدالعزيز"، الذي اتصل فور علمه بهذه الواقعة بوزير الداخلية حتى لا يتهم فيها هو، فيما ذهبت "هالة" لمنزل عمها لتقيم فيه ورحب بها، كما استمر "أيمن" مع "يوسف"، اللذان ذهبا لعم "هالة" بعد أن اتصل بـ"يوسف" وطلب مقابلته، وحاول مساعدته وإخفاءه هو و"أيمن"، ثم ذهب لهما "الضابط حسام".

وطلب "حافظ إبراهيم" وهو في العناية المركز مقابلة "رأفت الراوي" فورا، وذهب له الأخير، كما وضحت علاقة بين "نسمة" و"رفيق" شريك يوسف.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.