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التموين: إرسال مذكرة لرئيس الوزراء لتشغيل البطاقات المتوقفة بسبب الغرامات

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التموين: إرسال مذكرة لرئيس الوزراء لتشغيل البطاقات المتوقفة بسبب الغرامات التموين: إرسال مذكرة لرئيس الوزراء لتشغيل البطاقات المتوقفة بسبب الغرامات

مصراوي Masrawy

على المصيلحي وزير

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، الاثنين، إن قرار بفرض غرامات على بطاقات التموين التي لم تستبعد غير المستحقين من المتوفيين والمسافريين للخارج يعود لرغبة الدولة في ضبط قاعدة البيانات لحث المواطنين على استبعاد المتوفين للمسافرين للخارج.

وأكد المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه سيرسل مذكرة لرئيس الوزراء ومخاطبته بمطالب النواب للعمل على عودة بطاقات التموين المتوقفة بسبب الغرامات الموقعة على هؤلاء المواطنين.

جاء ذلك بعد شكاوي عدد كبير من النواب من عدم قدرة المواطنين على صرف المقررات التموينية بسبب "وقف البطاقات".

وكانت وزارة التموين، أوقفت عدد من بطاقات التموين لحين سداد فروق الأسعار التي حصلوا عليها بسبب صرف التموين لغير المستحقين من الوفيات والمسافرين للخارح.

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