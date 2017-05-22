«أدرب الممثلين على مشاهد الاغتصاب».. أبرز تصريحات حمدي الوزير

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اشتهر بأدوار الشر، حتى قام بفيلم "المغتصبون" أمام الفنانة "ليلى علوي"، وكذلك دوره في فيلم "التخشيبة" أمام الفنانة "نبيلة عبيد"، هو الفنان حمدي الوزير الذي نال بعدها لقب "أشهر متحرش" بالسينما المصرية، وعلى الرغم من ذلك لا يبدي "الوزير" انزعاجه جراء ذلك اللقب، مؤمنًا أن الذين يجيدون أدوار الشر هم أكثر الناس طيبة بصدق، وكأنها مسألة تعويضية.

على الرغم من ابتعاد حمدي الوزير عن الإعلام إلا أنه لا يزال يخرج من الحين والآخر، ويطلق العديد من التصريحات، التى لا تلبث وتأخذ اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد تلك التصريحات خلال التقرير التالى.

- أقدم فيلم «المتحرش» من تأليفي قريبًا

أعلن "الوزير" خلال حواره مع هند رضا، عبر برنامج "لسه فاكر"، على "نجوم إف إم"عن نيته تقديم فيلم من تأليفه يحمل اسم "المتحرش"، يناقش فيه قضية التحرش، قائلًا: "أقدم المتحرش على أنها شخصيات مريضة، ودرس من دروس التمثيل المهمة ملاحظة الناس في الشارع، وأنا أريد أن أكره الناس في هذه الأنماط الوضيعة والمريضة".

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كشفت بعض التقارير الصحفية عن دور "الوزير" في مسلسل "وضع أمني"، الذي يدخل به السباق الرمضاني هذا العام، حيث يقوم باغتصاب الفنانة ريهام حجاج، وتحدث عن مشاهده مع إحدي المواقع الإلكترونية قائلًا: "أقدم هذه المشاهد دون أن ألمس أي زميلة وأنا حريص على حياء كل فنانة تقف أمامي، وهذه المشاهد تحتاج لممثل له مفرداته ومدرب جيدا، ويجيد التوافق العضلي وهو أداء أدرب الممثلين عليه".

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