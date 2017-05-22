أبرزهن نشوى مصطفى ومنى عبد الغني.. فنانات فاجأن الجمهور بزفاف أبنائهن

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يحرص عدد كبير من النجوم على إبعاد أبنائهم عن الظهور الإعلامي في صغرهم، تاركين لهم حرية اختيار ذلك الظهور في شبابهم، فأكثرهم فاجأ الجمهور بعد اختفاء طويل فلم يتوقع الكثيرون أن لهؤلاء الفنانات أبناء في عمر الشباب والزواج، خاصة أن هؤلاء الفنانات ما زلن يحتفظن بجمالهن وكأنهن في عمر الشباب.

ونرصد خلال التقرير التالى، أبرز هؤلاء الفنانات اللاتي فاجأن الجمهور بزفاف وخطوبة أبنائهن..

- خطوبة نجل نشوى مصطفى

في مفاجأة غير متوقعة، احتفلت الفنانة نشوى مصطفى، بخطبة نجلها عبد الرحمن، في حفل ضم عددًا كبيرًا من عائلتهما وبعض الأصدقاء.

ونشرت "نشوي" فيديوهات من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي تشارك ابنتها مريم الرقص على أغاني المهرجانات خلال الحفل.

- زفاف نجلة الفنانة منى عبد الغني

أيضًا الفنانة مني عبد الغني احتفلت بزفاف نجلتها في مفاجأة أثارت دهشة جمهورها، فلم يعرف الكثيرون أن لديها ابنة في هذا العمر.

الجدير بالذكرأن الحفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وحرصت منى عبد الغني على الغناء لابنتها في ليلتها الخاصة.

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- نجلة أصالة

احتفلت الفنانة أصالة بحفل زفاف نجلتها "شام" في سبتمبر2014، في حفل ضم عددًا كبيرًا من النجوم بشرم الشيخ.

وأثارت إطلالة أصالة دهشة المتابعين، فظهرت بشكل صغير بالعمر، وكأنها شقيقه العروس، وليس والدتها، فلم يتوقع أن لديها ابنة في ذلك العمر، وحرصت المطربة السورية على أن تضع "المكياج" لابنتها بنفسها فى ليلة عرسها، واهتمت بكل تفاصيل الحفل، وجميع ما يخص ابنتها، وأشرفت على كل التجهيزات بنفسها عدة مرات.

- نجلة روجينا

بينما الفنانة روجينا فتحرص دائمًا على إبعاد أبنائها عن الإعلام حتى فاجأت جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، بصور من حفل خطوبة ابنتها الكبرى "مايا"، على أحمد نجل المنتج أسامة رشاد.

- نجلة أمل رزق

في حفل عائلى أيضًا احتفلت الفنانة أمل رزق بخطوبة ابنتها "لما"، التى تدرس بمعهد الفنون المسرحية، على الممثل الشاب محمد الشرنوبى، نجل الموسيقار فاروق الشرنوبى، فى حفل عائلى، لم يحضره سوى الأقارب، والأصدقاء المقربين، وعلى الرغم من أن الخطوبة لم تستمر، وأعلن الثنائي انفصالهما، إلا أن الجمهور تفاجأ وقتها بنجلة الفنانة فلم يتوقع أن يكون لها ابنة في ذلك العمر.