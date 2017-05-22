وثيقة شرف أندية الدوري الممتاز.. الزمالك يمتنع والأهلي يؤيد

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انتهى اجتماع أندية الممتاز الذي دعا إليه محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، بأحد فنادق التجمع الخامس، إلى إصدار وثيقة شرف ملزمة للعمل بها في المسابقات المحلية، وأيضًا تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يكون الدوري الجديد للموسم الجديد من خلال رابطة الأندية المحترفة.

وحضر الاجتماع 15 ناديًا على رأسها النادي الأهلي الذي مثله المهندس محمود طاهر، بينما اعتذر النادي المصري بسبب ظروف وفاة شقيقة سمير حلبية رئيس النادي بينما اعتذر فايز عريبي رئيس نادي طنطا لظروف مرضه فيما امتنع نادي الزمالك عن الحضور وأعلن مقاطعته ومعارضته لهذا الاجتماع وما نتج عنه.

واعتذر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن حضور الاجتماع بسبب انشغاله في اجتماعات الاتحاد الإفريقي، إلا أن أبلغ مسؤلي الأندية بترحيبه بالاجتماع وموافقته على القرارات التي تم اتخاذها فيه.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، في تصريحات خاصة، إن هناك بند تم الاتفاق عليه وهو أن يتم إطلاق الدوري الجديد من خلال رابطة الأندية المحترفة، وأشراف اتحاد الكرة بحسب طلب الأندية، كما تم الاتفاق على عمل حفل كبير في الأسبوع الأول من رمضان لتكريم المهندس هاني أبو ريدة على فوزه بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا.