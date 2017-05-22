أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مصر تختتم مشاركتها في دورة التضامن الإسلامي بـ18 ميدالية

Google+ Print
مصر تختتم مشاركتها في دورة التضامن الإسلامي بـ18 ميدالية مصر تختتم مشاركتها في دورة التضامن الإسلامي بـ18 ميدالية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أنهت البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة التضامن الإسلامي، المقامة في مدينة باكو بأذربيجان، خلال الفترة من 12 وحتى 22 مايو الجاري.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها في البطولة، 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

شاهد أيضا

وشاركت في الدورة ببعثة مكونة من 46 فردًا، منهم 28 لاعبًا ولاعبة، بالإضافة إلى 18 فردًا بين رئيس بعثة وإداريين ومدربين وأطباء، وتشارك مصر بمنافسات 7 رياضات هي الملاكمة، ورفع الأثقال، والكاراتيه، والرماية، والمصارعة، والكونغ فو، وألعاب القوى بلاعب بارالمبي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "نجاح الموجي" ... نجم التلقائية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمدينة مانشستر البريطانية