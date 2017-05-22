مصر تختتم مشاركتها في دورة التضامن الإسلامي بـ18 ميدالية

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أنهت البعثة المصرية مشاركتها في منافسات دورة التضامن الإسلامي، المقامة في مدينة باكو بأذربيجان، خلال الفترة من 12 وحتى 22 مايو الجاري.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها في البطولة، 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و7 برونزيات.

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وشاركت مصر في الدورة ببعثة مكونة من 46 فردًا، منهم 28 لاعبًا ولاعبة، بالإضافة إلى 18 فردًا بين رئيس بعثة وإداريين ومدربين وأطباء، وتشارك مصر بمنافسات 7 رياضات هي الملاكمة، ورفع الأثقال، والكاراتيه، والرماية، والمصارعة، والكونغ فو، وألعاب القوى بلاعب بارالمبي.