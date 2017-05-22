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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تشعر بالنشاط والحيوية ما يساعدك على إنهاء عملك بسرعة وسهولة

عاطفياً: لا تتسرع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقاً، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب

صحياً: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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