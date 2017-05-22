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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء

عاطفياً: إذا كنت وحيداَ فقد تجد فارس الأحلام، تعرف لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات حلوة، وتؤدي الصداقات المميزة دوراً في إسعادك أيضاً

صحياً: قد تقطع عهداً على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

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