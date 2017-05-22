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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: قد يتعكر مزاجك اليوم بسبب بعض التأجيلات في نطاق عملك، أعد ترتيب أولوياتك كي تنجز مهامك بالفترة المطلوبة

عاطفياً: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه

صحياً: لا تحاول رفع اوزان ثقيلة فأنت تعاني ألماً في الظهر وتعالج منه

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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