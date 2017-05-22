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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: التزم وعودك تجاه الزملاء ولا تتهرب من مسؤولياتك في العمل ونفذ المطلوب منك بحذافيره

عاطفياً: تحاول جاهداً إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصاً هذا اليوم

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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