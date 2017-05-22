حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة وتعرف كيف تتعامل مع الصعوبات على الرغم من كثرة مشاغلك



عاطفياً: الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك



صحياً: استفد من الطقس الجيد لممارسة المشي صباحاً ومساء لتتخلص من البدانة

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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