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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 23/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشراكة أو لتعاون قديم

عاطفياً: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه

صحياً: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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