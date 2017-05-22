بالصور- طالبة هندسة تستعين بأصدقائها الشباب للقيام بدور وصيفات زفافها

كتبت - هدير غيث:

"الزفاف" ليلة تنتظرها جميع الفتيات، لها العديد من الطقوس المبتكرة فى الفترة الأخيرة، منها جلسات التصويرللحنة وصباح الزفاف، خاصة مع وصيفات العروسة.

اختارت "ربيكا" شابة برازيليلة أن يكون"الفوتوسيشن" الخاص بها مختلف تماما، فبدلا من الاعتماد على صديقاتها البنات المقربات كـ"الوصيفات"، لعمل "ماسكات" معها وبعض طقوس العروسة، كانت وصيفاتها هم اصدقائها الاولاد الأقرب اليها.

وقامت "ربيكا" -24 عام- الطالبة في هندسة الحاسبات في جامعة فيدرالية، بعمل فوتوسيشن تحضير لحفل زفافها مع اصدقائها الشباب، وذلك لكونها فتاه من أصل 4 فتيات في قسم الهندسة، فجعلت أصحابها يرتدون "روب" باللون الوردي ويقفون خلفها لالتقاط الصور، كما قام الشباب بحلق شعر أرجلهم، ومشاركتها في القيام ببعض "الماسكات" و "المكياج" .

وعند تداول ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، قام البعض بتشجيع هذا التصرف، وعبر عن أهمية صداقة الشباب للفتيات، وانهم افضل من صداقة الفتيات لبعضهن البعض،هن يظهرن المحبة لبعض ولكن في الحقيقة يغيرون من بعض، والبعض الأخر سخر من هذا التصرف، وذكر انه لا يفضل القيام بمثل هذا.