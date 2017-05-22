بالصور- أحدث ابتكارات هدايا رمضان.. بالأسعار

كتبت- هدير غيث

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يحرص كثيرون على شراء فانوس رمضان، والذي يضفي بهجة سواء للصغار أو الكبار، ويشهد كل عام الجديد في أشكال الفوانيس وهدايا رمضان.

وتشهد العديد من المتاجر طرح هدايا جديدة ترتبط بشهر رمضان، نعرض فيما يلي أبرزها بالأسعار.

1- إذا كانت بالون مليئة بالبلالين تتراوح من 90 إلى 110 جنيه.

2- بالون تحتوى على أكثر من عروس بداخلها مثل بوجى وطمطم تتراوح من 350 إلى 500 جنيه.

3- عرائس على عجلة تتراوح من 300 إلى 330 جنيه.

​4- بالون يحتوي على عروس صغيرة تترواح من 200 إلى 250 جنيه.

​5- عرائس فى صندوق تتراوح من 500 إلى 550 جنيه

6- ​صندوق يحتوي على فانوس ومصحف وبعض الحلوى يتراوح من 450 إلى 470.

​7- عروس فقط تتراوح سعرها حسب الحجم من 100 إلى 130 جنيها.

​8- صندوق يحتوي على المصحف والفانوس وعروس ويتراوح السعر من 480 إلى 500.