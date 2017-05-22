"التعليم": نعكف على وضع ضوابط جديدة لضبط المدارس الدولية

كتبت- ياسمين محمد:

قالت عبير إبراهيم، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، الاثنين، إن الوزارة تعكف حاليًا على وضع منظومة جديدة للتعليم الدولي لتلافي كافة المشكلات التي تعاني منها المنظومة، وذلك بتعديل القرارين الوزاريين 420 و 422 المنظمين للتعليم الدولي.

وأكدت إبراهيم، في مؤتمر صحفي، أن القرارات الجديدة ستحفظ حقوق معلمي المدارس الخاصة الذين يحصلون على رواتب هزيلة أو يتم الاستغناء عنهم، مشيرة إلى أن باب خدمة المواطنين مفتوح لاستقبال أي شكوى من أي معلم متضرر.

وأضافت أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لاستمارة الالتحاق تكون في صالح ولي الأمر، لمواجهة تحصيل بعض المدارس رسومًا مرتفعة لاستمارات التقديم.

وحول بدء بعض المدارس قبول الطلاب منذ شهر نوفمبر الماضي، وعدم الالتزام بقرار الوزارة بإعلان فتح باب التقديم في أول يونيو، قالت "إبراهيم"، إن الوزارة تبحث وضع قرارًا وزاريًا لتنظيم قبول الطلاب إلكترونيًا، لتفادي هذه المشكلة.

وأوضحت إبراهيم، أن التعديلات تضمنت إصدار قرارات لتغيير الأوضاع المنظمة لترخيص المدارس الخاصة، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية.​