48 % زيادة في أعداد السائحين خلال مارس الماضي

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء، أن عـدد السائحين الوافدين من كافة دول العالم بلغ خلال شهر مارس الماضى، 654.9 ألف سـائح، مقابل 440.7 ألف فى ذات الشهر من عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 48.6%.

وأشار الجهاز فى بيانه، اليوم الإثنين، إلى أن عدد السائحين الوافدين من الدول العربية خلال الشهر المذكور سلفا بلغ 197.9 ألف سائح، مقابل 151.2 ألف سائح فى شهر مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 30.9%، فى حين بلغ عـدد السائحين المغادريـن 598.2 ألف سائـح فى مارس الماضى، مقابل 404.3 ألف سائح خلال ذات الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 48.0%.

وقال الجهاز، إن منطقة أوروبا الغربية سجلت أكثر المناطق إيفاداً للسائحين خلال شهر مارس الماضى بنسبة 31.9%، فيما سجلت ألمانيا أكـثر الدول إيفادا بنسبــة 43.9%، وفى المرتبــة الثانيــة جاء الشرق الأوسط بنسبة 24.6%، حيث سجلت السعودية أكثر الـــدول إيفـــادا بنسبة 37.6%، أما فى المرتبة الثالثة جاءت أوروبا الشرقية بنسبـــة 21.6%.

وأضاف البيان أن أوكرانيا سجلت أكثر الدول إيفادا للسائحين بنسبة 56.3 %، فى حين بلغت نسبة السائحين الوافدين من باقى دول العالم (الأمريكتين - أفريقيا - شرق اّسيا - الباسفيك - جنوب اّسيا - دول أخرى) 21.9%.

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فيما بلغ عدد الليالـى السياحية التــى قضاهـا السائحون المغـادرون 5.4 مليون ليلة خـلال شهر مارس 2017، مقابل 2.5 مليون ليلـــة فى مارس 2016، بنسبة زيادة قدرها 119.1%، وكان لأوروبا الغربية النصيب الأكبر فى عدد الليالى السياحية بنسبة 38.9%، بينما كانت ألمانيا أكثر الدول بنسبة 48.0% من إجمالى عدد الليالى السياحية لأوروبا الغربية.

أما بالنسبــة للشـــرق الأوســـط، فبلغت نسبته 25.3%، وكانت ليبيــا أكثر الدول بنسبة 28.4% من إجمالى عدد الليالى السياحية للشرق الأوسط، بينما بلغت النسبة فى أوروبا الشرقية 17.8%، وكانت أوكرانيا أكثر الدول بنسبة 60.3% من اجمالى عدد الليالى السياحية لأوروبا الشرقية .

وأضح جهاز الإحصاء فى بيانه، أن عدد الليالى السياحية التى قضاها السائحين المغادرين من الـدول العربيـة، بلغ 1.7 مليون ليلة خـــــلال شهر مارس 2017، مقابل 983.6 ألف ليلة فى مارس 2016 بنسبة زيادة قدرها 73.3%، لافتا إلى أن متوسط مدة إقامة السائح المغادر بلغ، 9.1 ليلة فى مارس الماضى، مقابل 6.1 ليلة خلال نفس الشهر من العام السابق.