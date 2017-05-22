فان در سار يتحدث عن نهائي ستوكهولم بين أياكس واليونايتد

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أكد أدوين فان در سار، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي وأياكس الهولندي السابق، أهمية نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، الذي سيجمع بين أياكس ومانشستر يونايتد، الأربعاء المقبل بملعب الصداقة، في ستوكهولم، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لصحيفة "مترو" البريطانية.

وقال فان در سار: "عندما أذهب لمانشستر يونايتد أجد احترامًا كبيرًا من جماهير يونايتد وإداريي النادي وممن ما زال يعمل هناك إنه نادٍ ودود جدًا، ويشبه أياكس كثيرًا، إلا أن يونايتد ازدهر ونمى بشكل مُدهش على مستوى العالم، وهذا النمو نتيجة لعمل أشخاص في القسم التجاري والإيرادات التي يجنيها النادي بفضل ذلك العمل".

وأضاف الدولي الهولندي السابق: "يحاول المرء أن يتعلم من تجربته في أندية أخرى أو من الخطوات التي تتخذها بعض الأندية كي ينمو في مجالات ودول معينة وهذا مهم لي، لدينا في آياكس فلسفة معيّنة فيما يتعلق بأسلوب اللعب، وهذا ما نركز عليه، ونركز على أنفسنا بغض النظر عمّا سيفعله أو سيقوله يونايتد أو عمّا يُكتب في الصحف".

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وأردف "أعتقد أن قوة أياكس هذا العام تكمن في التزام جميع اللاعبين نحو بعضهم البعض، وتجاه الفريق والتزامهم تجاه فلسفة اللعب، وأعتقد أن هذا أمر يمنح العالم الكروي أملًا لتحقيق إنجاز، ليس الأندية الكبيرة فقط بل حتى الدول الكبيرة أيضًا".

وتابع "فضّلت مواجهة يونايتد في نصف النهائي لأنه كان من الرائع فيما لو تمكنا من أخذ أياكس لأولدترافورد ثم استضافة يونايتد والترحيب بهم، لكن هذا لم يحدث، وبالتالي سنواجههم في ستوكهولم، إنه أمرٌ مُذهل، مُذهل فقط إن فزنا بكأس البطولة".