«صخرة» التانجو يخضع للكشف الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى ميلان

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خضع الدولي الأرجنتيني ماتيو موساشيو، مدافع فريق فياريال الإسباني، للكشف الطبي، صباح اليوم الإثنين، في مدينة ميلان الإيطالية، تمهيدًا لانتقاله إلى فريق الميلان.

صاحب الـ26 عامًا، خاض مع فياريال 30 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع هدفين، وحصل على 9 بطاقات صفراء.

مدافع التانجو لديه 6 مباريات دولية مع المنتخب الأرجنتيني الأول، أخرها كان بوليفيا في مارس الماضي، من تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية، والتي خسر فيها التانجو بهدفين نظيفين.

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ويسعى الميلان لتعزيز خط دفاعه، بعد أن ضمن التأهل الى ملحق الدوري الأوروبي، قبل جولة من نهاية مسابقة الدوري الإيطالي.