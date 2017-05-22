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ماذا قالت زوجة ترامب للرئيس الإسرائيلي وحرمه؟

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ماذا قالت زوجة ترامب للرئيس الإسرائيلي وحرمه؟ ماذا قالت زوجة ترامب للرئيس الإسرائيلي وحرمه؟

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

أشادت ميلانيا، قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ، بكرم ضيافة الرئيس الإسرائيلي وحرمه لهما في إسرائيل.

وقالت ميلانيا، في تغريدة على حسابها بالإنجليزية على موقع تويتر: "السيد ريفلين والسيدة نيشاما.. أشكركم على ما أبديتموه من حفاوة وترحيب خلال استقبالنا في مقر إقامتكم".

ويأتي ذلك في إطار زيارة ترامب لإسرائيل والأراضِ الفلسطينية، اليوم الإثنين، خلال جولته الخارجية الأولى التي استهلها من وسيختتمها بالفاتيكان.

وأكّد ترامب أن زيارته إلى إسرائيل جاءت للتأكيد على متانة العلاقات والصداقة بين إسرائيل وأمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي في المؤتمر الثنائي الذي جمعه بنظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس: "أنتم في قائمة أولوياتنا، وانتم رقم 1 بالنسبة لي"، فيما أكّد نظيره الإسرائيلي على حاجة إسرائيل والعالم إلى ولايات متحدة "قوية"، مُشيرًا إلى أن "الأمريكيين أصدقاء حقيقيين بالنسبة لإسرائيل".

وزار ترامب حائط البراق في البلدة القديمة في القدس، ورافقه في ذلك قرينته ميلانيا وابنتهما الكبرى إيفانكا وزوجها اليهودي جاريد كوشنر.

كما زاروا كنيسة القيامة في القدس القديم قبل زيارة حائط البراق. ومن المقرر أن يتوجّهوا بعد ذلك إلى المسجد الأقصى.

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مصراوي Masrawy

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