بالصور.. محافظ بورسعيد يهنئ أسر شهداء الجيش والشرطة برمضان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، أسر شهداء الجيش والشرطة، لتهنئتهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقال "الغضبان" لأسر الشهداء خلال اللقاء الذي جمعه بهم: "دماء أبنائكم الطاهرة وأوراحهم الغالية هي السبب الرئيسي في أن نعيش بأمن وأمان، وأن سيرتهم العطرة خالدة على مر الأجيال بعد أن ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل وطنهم وحماية المواطنين".

وأعلن محافظ بورسعيد عن أنه جارٍ إنشاء ساحة للشهداء بحديقة المسلة، تخليدًا لذكراهم، وإقامة حفل إفطار مع جميع أسرهم خلال الشهر المبارك.