أخبار عاجلة

8 الصبح - "ميدو" يوافق على رحيل الحضري .. وماجد سامي متمسك بالسد العالي -
8 الصبح - "جدو" يطالب الأهلي بمستحقاته ... ويماطل المقاولون فى التجديد -
8 الصبح - لقاء مع الخبير الإقتصادي محمد نجم حول تأثير رفع البنك المركزي لسعر الفائدة على الإستثمار -
شاهد| 3 فضائح جديدة تفجرها ريم البارودي عن أحمد سعد وسمية الخشاب.. الثانية صادمة -
بث مباشر| السيسي يصل دمياط لافتتاح بعض المشروعات التنموية -
السيسي يفتتح بعض المشروعات القومية بدمياط -
أسرة «رونالدو» تغادر مطار الغردقة عائدة لبلادها -
كيفية تسجيل علاج فيروس سى من خلال موقع التأمين الصحى -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. نجاة 45 موظفًا بـ"ري أسوان" بعد احتراق أتوبيس يقلهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

احتراق أتوبيس (1)احتراق أتوبيس (1)

احتراق أتوبيس (2)احتراق أتوبيس (2)

احتراق أتوبيس (3)احتراق أتوبيس (3)

أسوان - إيهاب عمران:

أنقذت العناية الإلهية 45 موظفًا بمديرية الري في أسوان من الموت، اليوم الإثنين، بعد اشتعال النيران في أتويس يستقلونه في الطريق إلى العمل.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطارًا بنشوب حريق في أتوبيس تابع للري في طريق الشلال، فجرى الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في إخماد الحريق بالأتوبيس دون حدوث إصابات بين الركاب الذين بلغ عددهم 45 موظفًا.

كان حريق قد شب في أتوبيس تابع للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، في أثناء نقله لعدد من العاملين في طريق الشلال جنوب مدينة أسوان، ما أدى إلى احتراقه تمامًا، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية بين الركاب الذين نجحوا في النزول من الأتوبيس قبل احتراقه.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

وزير الري يصل البحر الأحمر لمتابعة إنشاء سدود إعاقة السيول

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

غرق شاب في مياه ترعة السلام أثناء السباحة

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

ترامب يصل قصر الرئاسة الفلسطينية للقاء عباس

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية

مصر تدين الحادث الإرهابي بمانشستر البريطانية