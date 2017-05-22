بالصور.. نجاة 45 موظفًا بـ"ري أسوان" بعد احتراق أتوبيس يقلهم

أسوان - إيهاب عمران:

أنقذت العناية الإلهية 45 موظفًا بمديرية الري في أسوان من الموت، اليوم الإثنين، بعد اشتعال النيران في أتويس يستقلونه في الطريق إلى العمل.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، إخطارًا بنشوب حريق في أتوبيس تابع للري في طريق الشلال، فجرى الدفع بسيارات الإطفاء التي نجحت في إخماد الحريق بالأتوبيس دون حدوث إصابات بين الركاب الذين بلغ عددهم 45 موظفًا.

كان حريق قد شب في أتوبيس تابع للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، في أثناء نقله لعدد من العاملين في طريق الشلال جنوب مدينة أسوان، ما أدى إلى احتراقه تمامًا، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية بين الركاب الذين نجحوا في النزول من الأتوبيس قبل احتراقه.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.