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القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي قبل الهجوم على كمين في شمال سيناء

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مصراوي Masrawy

القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي (1)القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي (1)

القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعيالقوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي

القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي (3)القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي (3)

القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي (4)القوات الجوية تدمر سيارتي دفع رباعي (4)

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، الاثنين، أن القوات الجوية دمرت عربتين دفع رباعي مسلحة تابعة للعناصر التكفيرية كانت في طريقها لمهاجمة أحد الكمائن الأمنية بشمال سيناء.

وذكر الرفاعي، في بيان صحفي، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني واصلت توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بشمال سيناء.

وأضاف، أن القوات اكتشفت ودمرت مزرعة نبات البانجو المخدر تقدر مساحتها بحوالي 1 فدان، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير حوالي طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع بأحد المخازن بشمال سيناء.

وأوضح المتحدث العسكري، أنه تم ضبط فرد يستقل دراجة نارية ومعه 32 كجم من نبات البانجو المخدر والعثور على دراجة أخرى يشتبه إستخدامها فى أعمال التهريب.

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