التموين: اجتماع تحديد تكلفة انتاج الخبز الجديدة الأربعاء المقبل

كتب- أحمد علي:

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، عن عقد اجتماع الأربعاء المقبل بين مسئولي الوزارة ووزارة المالية للإتفاق على أسعار تكلفة انتاج الخبز الجديدة لأصحاب المخابز.

وقال المصيلحي، خلال إجتماع اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن أصحاب المخابز طالبوا الوزارة برفع تكلفة انتاج الرغيف بعد إرتفاع مستلزمات الإنتاح، لافتا إلى أن تكلفة الخبز تصل حاليا ١٢٣ جنيها عن جوال الدقيق وتلك التكلفة ثابتة منذ عهد وزير التموين الأسبق خالد حنفي، واستمرت كذلك في عهد الوزير السابق اللواء محمد علي المصيلحي.

وكانت الشعبة العامة للمخابز طالبت الوزارة بزيادة تكلفة الانتاج إلى ١٦٥ جنيهًا عن الجوال الواحد.​