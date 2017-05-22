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وفد دول الاتحاد من أجل المتوسط يزور الأهرامات

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مصراوي Masrawy

وفد دول الاتحاد من أجل المتوسط (1)وفد دول الاتحاد من أجل المتوسط (1)

وفد دول الاتحاد من أجل المتوسط (2)وفد دول الاتحاد من أجل المتوسط (2)

كتبت- ندى الخولي:

زار وفد دول الاتحاد من أجل المتوسط، الاثنين، منطقة الأهرامات بالجيزة، لحضور عرض الصوت والضوء، الذي أقيم خصيصا لضيوف رفيعي المستوى، وذلك بالتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار بعد انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الحضرية المستدامة، والذي استضافته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وضم الوفد، وليد المصري، وزير الشئون البلدية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفتح الله السجليماسي، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وحسين الأعرج، وزير الحكم المحلي لدولة فلسطين، وبداد عبدالجليل، وزير الحكم المحلي لدولة ليبيا، وكرينا كويتو، مفوضة السياسة الإقليمية للاتحاد الأوربي، وخوليو جوميز، وزير الدولة الأسبانية للمرافق والتشييد.

وأشار الوفد بالعرض وحرصوا على التقاط بعض الصور التذكارية في تلك المنطقة التاريخية، التي أبدى العديد منهم أنها كانت أحد الأحلام التي تمنوا تحققها، حسبما أفاد بيان وزارة الإسكان.

وأثنى الحضور على دقة التنظيم والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لما رأوه من ترتيبات في الحركة المرورية ولقاء به حفاوة من قبل فريق وزارة السياحة المعني والإجراءات الأمنية التي أشعرتهم جميعاً بالحفاوة والألفة والأمان، بحسب البيان.

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