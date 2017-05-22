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منى كمال: تنشيط السياحة البيئية يساعد على نمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة

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منى كمال: تنشيط السياحة البيئية يساعد على نمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة منى كمال: تنشيط السياحة البيئية يساعد على نمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة

مصراوي Masrawy

الدكتورة منى كمال

كتبت - مادي غيث:

قالت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن تنشيط السياحة البيئية من شأنها تحفيز قطاع السياحة على النمو، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين أوضاع المعيشة للسكان المحليين في المحميات الطبيعية.

ولفتت كمال، خلال كلمتها في الاحتفالية التي تعقدها وزارة البيئة باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، إلى أهمية التحضير الجيد لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، المزمع انعقاده في مدينة شرم الشيخ، موضحة أن المؤتمر يجب أن يخرج بصورة تليق بمصر، مؤكدة أن عقده في سيناء الغالية يرسل رسائل سلام للعالم .

وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن السنة الحالية فرصة فريدة لاستكشاف، وتسليط الضوء على قدرة السياحة البيئية لتحويل الوضع الراهن لما يتمتع بالرخاء، والرفاهية، مشيرة إلى أن فيلم "واحات الأمل" يهدف لتسليط الضوء على الموارد والثروات الطبيعية المصرية، واستدامة التنوع البيولوجي على الصعيد الوطني، والعالمي.

وشددت رئيس شئون البيئة، على أن الجهاز حريص على دعم وبناء قدرات العاملين في التنوع البيولوجي، وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المهتمة بالتنوع البيولوجي، وحماية الطبيعة في ​.

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