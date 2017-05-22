في عيد ميلاده.. 30 رقما من مسيرة دجوكوفيتش الحافلة بالإنجازات

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يحتفل المصنف الثاني عالميا نوفاك دجوكوفيتش اليوم بعيد ميلاده الـ30 وهو يمر بواحد من أسوأ مواسمه منذ فترة طويلة، بعدما فشل اللاعب الصربي في التتويج بسوى بلقب الدوحة فقط هذا العام وودع مبكرا من بطولة أستراليا المفتوحة وحقق أفضل نتائجه في بطولات الأساتذة أمس بالوصول إلى نهائي روما والخسارة من ألكساندر زفيريف.

وفي وسط تلك النتائج المتذبذبة، أعلن دجوكوفيتش تعاونه مع الأسطورة أندريه أجاسي في بطولة رولان جاروس المقبلة على أمل تحسين النتائج، واحتفالا بعيد ميلاد اللاعب الصربي استعرض موقع رابطة محترفي التنس 30 رقما مسيرته في السطور التالية كالأتي:

30- هو عدد بطولات الأساتذة التي توج بها الصربي طوال مسيرته، هو الرقم القياسي بشكل عام في تلك الفئة من البطولات مناصفة مع رافائيل نادال.

29- هو عدد المجموعات المتتالية التي حصل عليها دجوكوفيتش في عام 2015، وهو أفضل رقم يحققه في مسيرته بشكل عام.

28- هو عدد الوصول المتتالي إلى ربع نهائي بطولات الجراند سلام بدءا من عام 2009 وحتى 2016، وهو ثاني أفضل رقم في التاريخ بعد روجر فيدرير الذي وصل إلى ربع النهائي 36 مرة متتالية.

27- نجح دجوكوفتش طوال مسيرته في الفوز بـ27 مباراة وصلت إلى المجموعة الخامسة، وفي تلك المباريات واجه فيدرير 3 مرات في المجموعة الفاصلة وفاز بجميع المواجهات الثلاث.

26- هو عدد الانتصارات التي حققها على رافائيل نادال وخسر أمام الإسباني في 24 مواجهة، بينما تغلب على أندي موراي في 25 مباراة وخسر 11 مواجهة أخرى وأخيرا تغلب على روجر فيدرير 23 مرة وخسر 22.

25- هو اللاعب الـ25 الذي يصل إلى التصنيف الأول عالميا وذلك في 4 يوليو من عام 2011.

24- هو عدد الانتصارات التي حققها على التوالي في نهاية عام 2013 في بطولة بكين وشانجهاي وباريس وكأس الأساتذة وكأس ديفيز.

23- هو عدد الانتصارات المتتالية التي حققها في الفترة ما بين شهري أغسطس ونوفمبر من عام 2015 بعدما حقق 28 انتصار في الفترة ما بين شهري مارس ويونيو من نفس العام.

22- هو عدد الانتصارات المتتالية التي حققها في الفترة ما بين شهري نوفمبر من عام 2012 وحتى مارس من عام 2013، ومن بينها 11 انتصار على اللاعبين العشر الأوائل في التصنيف العالمي.

21- هو عدد المباريات النهائية التي خاضها في بطولات الجراند سلام، وهو ثاني أفضل رقم في التاريخ مناصفة مع نادال خلف فيدرير الذي وصل إلى 28 مباراة نهائية.

20- هو عمره عندما توج بأول ألقابه في بطولات الجراند سلام وذلك بالتتويج بلقب أستراليا المفتوحة في عام 2008.

19- هو عمره عندما توج بأول ألقابه في بطولات الأساتذة وذلك بالتتويج بلقب ميامي في عام 2007.

18- هو عمره عندما أنهى الموسم للمرة الأولى ضمن الـ100 الأوائل في التصنيف العالمي وذلك عندما أنهى عام 2005 في التصنيف 83 عالميا.

17- هو عدد الانتصارات المتتالية التي حققها أمام المصنفين العشر الأوائل بداية من كأس الأساتذة عام 2015 وحتى بطولة روما 2016، وهو الرقم الأفضل في مسيرته.

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16- هو العمر الذي خاض فيه أول مباراة في مسيرته الإحترافية وخسر حينها من سكرودريس في كأس ديفيز عام 2004.

15- هو عدد النهائيات المتتالية التي وصل إليها بنهاية عام 2015 وإحتساب بطولتي الدوحة 2016 وأستراليا المفتوحة من نفس العام يصل الرقم إلى 17.

14- هو عدد الوصول المتتالي إلى نصف نهائي بطولات الجراند سلام في الفترة ما بين عامي 2010 و2013 وهو ثاني أفضل رقم في التاريخ بعد رقم روجر فيدرير بـ23 وصول.

13- نجح دجوكوفيتش في الفوز بـ13 مجموعة نظيفة (6-0) في عام 2011 و14 مجموعة نظيف في عام 2013.

12- هو عدد ألقابه في بطولات الجراند سلام، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر تتويجا في التاريخ مناصفة مع روي إيميرسون وخلف رافائيل نادال وبيت سامبراس بـ14 لقب وروجر فيدرير بـ18 لقب.

11- هو أكبر عدد من البطولات يتوج به في عام واحد وذلك في عام 2015.

10- هو عدد المرات التي تأهل فيها إلى البطولة الختامية للموسم أو كأس الأساتذة في أخر 10 سنوات.

9- هو عدد الهزائم التي تلقاها في المباريات النهائية في بطولات الجراند سلام بواقع 4 نهائيات أمام نادال و2 أمام كل من موراي وفافرينكا وهزيمة وحيدة أمام فيدرير.

8- نجح دجوكوفيتش في الفوز بألقاب 8 بطولات من بطولات الأساتذة التسع حيث استعصى عليه فقط لقب بطولة سينسيناتي التي خسر في المباراة النهائية بها 5 مرات.

7- هو عدد الألقاب التي حققها في الفترة ما بين شهري ديسمبر من عام 2010 ويونيو من عام 2011، حيث حقق خلال تلك الفترة 43 انتصار مكنه من الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي في شهر يوليو من عام 2011.

6- هو عدد ألقابه في بطولات أستراليا المفتوحة وميامي وبكين.

5- هو عدد ألقابه في بطولة إنديان ويلز وكأس الأساتذة.

4- هو عدد المرات التي أنهى بها العام في صدارة التصنيف العالمي بواقع 223 أسبوع في الصدارة.

3- هو عدد المرات التي توج فيها بجائزة أفضل رياضي في العام وذلك في أعوام 2012 و2015 و2016.

2- نجح دجوكوفيتش في إنقاذ نقطتين لخسارة المباراة أمام روجر فيدرير في بطولة أمريكا المفتوحة عامي 2010 و2011 قبل أن يحسم في النهاية المباراتين لصالحه.

1- هو لاعب من بين 3 فقط في التاريخ تمكنوا من إحراز بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى على التوالي بعد كل من بودج ولافر.