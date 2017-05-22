يايا توريه يحلم يتجديد تعاقده مع مانشستر سيتي

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أعرب اللاعب الإيفواري يايا توريه عن رغبته في تجديد عقده مع مانشستر سيتي وإنهاء مسيرته في ملعب الاتحاد - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

أوضح توريه، أنه يرغب توديع كرة القدم على أفضل نحو ويتمني البقاء مع مانشستر سيتي وجماهيره الذين يرتبط بهم بشكل خاص، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة لإنهاء مسيرته مع كرة القدم، الاستمرار حتى النهاية رفقة السيتي حيث لا يرغب في ارتداء قميص أي نادي آخر.

أضاف توريه، أنه لا يزال قادرًا على اللعب في أعلى المستويات ويرغب في إنهاء مسيرته في صفوف مانشستر سيتي، إلّا أن القرار يبقى في يد الإدارة في نهاية المطاف.

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خاض اللاعب الإيفواري 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مسجلًا 7 أهداف، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في الربع الأول من الموسم، بسبب مشاكل مع المدرب بيب جوارديولا، لكنه ينتظر تجديد تعاقده الذي ينتهي الشهر المقبل.