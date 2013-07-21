مقتل عقيد متقاعد بالجيش الليبى برصاص مسلحين

قال مسئول أمنى ليبى إن مسلحين قتلوا عقيدا متقاعدا بالجيش فى مدينة درنة المعروفة بتواجد ميليشيات إسلامية متطرفة بها، وقال المسئول إن مسلحين قتلوا بالرصاص العقيد المتقاعد (70 عاما) أثناء قيادته سيارته يوم الأحد فى مدينة درنة المضطربة.

وقال المسئول إن عبد اللطيف امداوى المزينى ربما استهدف لأنه عمل إبان حكم الدكتاتور معمر القذافى، واشترط المسئول تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث للصحفيين، وتلك هى أحدث عملية اغتيال لمسئول أمنى فى شرق ليبيا، حيث يستمر انتشار الأسلحة والعصابات المسلحة عقب الحرب الأهلية فى 2011 فى تهديد الأمن، وتصارع حكومة البلاد والشرطة والجيش للسيطرة على تلك الميليشيات المسلحة.