بالصور.. الجيش يحبط هجومًا إرهابيًا على كمين في شمال سيناء

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نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانًا حول جهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامي.

وقال: "تمكنت القوات الجوية من تدمير عربتى دفع رباعى مسلحة تابعة للعناصر التكفيرية، كانت فى طريقها لمهاجمة أحد الكمائن الأمنية بشمال سيناء".

وتابع: "فى طار متزامن، تم اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر تقدر مساحتها بنحو فدان، إضافة إلى اكتشاف وتدمير نحو طن من نبات البانجو المخدر المعد للتوزيع بأحد المخازن بشمال سيناء، فضلاً عن ضبط فرد يستقل دراجة نارية ومعه 32 كجم من نبات البانجو المخدر، والعثور على دراجة أخرى يشتبه استخدامها فى أعمال التهريب".