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قرطام: على الحكومة الالتزام بالقانون في أزمة «أراضي الدولة»

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قرطام: على الحكومة الالتزام بالقانون في أزمة «أراضي الدولة» قرطام: على الحكومة الالتزام بالقانون في أزمة «أراضي الدولة»

التحرير

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وصف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، تداول قائمة أسماء الذين استولوا على أراضي وأملاك الدولة، التي رُوّج لها وانتشرت على بعض المواقع الإلكترونية، بـ"الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة"، مؤكدًا أنها وُضعت بشكل يثير الدهشة.

 وأوضح قرطام، في تصريحات لـ«التحرير»، أنه لا يعلم من اختار أو وضع تلك الأسماء، وعلى أي أساس وضعت في قائمة، ويتم اتهامهم بالاستيلاء على الأراضي، فضلًا عن عدم معرفة الغرض والأهداف وراء تلك القائمة والتي لا يستبعد أن يكون تم إطلاقها بشكل عشوائي لجذب انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وشدد رئيس حزب المحافظين، على ضرورة أن تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة لإعلاء سيادة القانون في تعاملها مع أزمة التعدي على أراضي الدولة وفق ضوابط محددة، لتجنب الخطأ الذي قد يؤثر على المستثمرين.

وأضاف قرطام "كل من يضع يده على أي أرض من أراضي الدولة لابد وأن يقوم بتسليمها، حتى كانت أرض زراعية".

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التحرير

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