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«ممثل التخطيط» يصدم لجنة الخطة: لا زيادات لموازنة «الشباب والرياضة»

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«ممثل التخطيط» يصدم لجنة الخطة: لا زيادات لموازنة «الشباب والرياضة» «ممثل التخطيط» يصدم لجنة الخطة: لا زيادات لموازنة «الشباب والرياضة»

التحرير

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أتاحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، الفرصة لوزارة التخطيط؛ للرد على انتقادات وزارة الشباب والرياضة، ضعف ميزانياتها، خلال اجتماع اليوم، الاثنين.

وتحدث حازم عبدالحميد، ممثل وزارة التخطيط، بشكل صادم، قائلًا: "لا يمكن تحقيق طموحات ممثلي وزارة الشباب والرياضة، ورد المبالغ المقتطعة منهم أو زيادتها، البلاد تعيش في حالة اختناق اقتصادي، ولدينا الكثير من الملفات التي تعاني عجز فادح".

أضافعبدالحميد: "يجب أن يكون هناك توازن في باقي مؤسسات الدولة، فالتعليم والصحة استحقاقات دستورية لانستطيع الاقتطاع منها، وهذا أقصي ما يمكن توفيره للشباب والرياضة، فمن غير المعقول أن نخصم من هيئات الطرق والكباري أو المواصلات وباقي مؤسسات الدولة من أجل بناء الملاعب، فحينها لن يكون هناك شباب".

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وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مطلب وزارة الشباب والرياضة بزيادة مخصصاتهم المالية منطقي، مضيفًا: "نريد للشباب ألا يتم استقطابهم، فمن يخرب البلاد ويدمرها شباب لم يجدوا ملجأ أو مكان آخر لتفريغ الطاقات".

وتابع عصام الفقي، أمين سر اللجنة: "الموازنة مهلهلة، ومصر دولة شابة وأغلب سكانها من الشباب"، متسائلًا: "كيف نخلق انتماء شبابي لهذا البلاد ونحن نخصم من موازنة ضعيفة أصلا اعتمادات مادية، هي في أمسّ الاحتياج لها؟".

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التحرير

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