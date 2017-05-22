«شلش» عن القمة العربية الأمريكية: «صفر لنا و460 مليار لأمريكا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن عقد القمة العربية الأمريكية دون تحديد ضمانات وآليات جادة لمواجهة التنظيمات الإرهابية "يساوي صفر لنا، و460 مليار دولار لأمريكا"، بحسب تعبيره.

وأضاف "شلش"، في تصريحات صحفية، أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سبقت وتعهدت بمواجهة الإرهاب دون ان تقدم أي جديد.

وأعرب شلش عن تعجبه من غياب دول أوروبا باعتبارها من أكثر الدول التي عانت من هجمات الإرهاب خلال العاميين الماضيين، مؤكدا أن: "غياب روسيا والاتحاد الأوربي يقطع بعدم جدية القمة".

الأمين العام لحزب المحافظين، أوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك بعقلية رجل الأعمال لجني أكبر قدر من الأموال في المنطقة، بعد حصول الولايات المتحدة الأمريكية على 130 مليار دولار من إيران كتسوية لبدء صفحة جديدة، مضيفا: "اليوم تنزع مليارات الدولارات من الخليج بحجة مساعدتهم في القضاء على الإرهاب ووقف المد الشيعي".

شاهد أيضا

وحذر الدكتور بشرى شلش من تصنيف القمة باعتبارها "سنية أمريكية"، مما يضع إيران مع روسيا والصين في مواجهة السعودية وأمريكا.

وأبدى "شلش" احترامه لموقف مصر الثابت تجاه قضايا المنطقة والتي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، واصفا خطابه بالاستراتيجية المحددة لمكافحة التنظيمات الإرهابية ذو ضمانات وآليات جادة تتعلق بالمقاربة الشاملة والتزامن في الحرب على الإرهاب، مؤكدا ضرورة تبني مصطلح الحرب العالمية على الإرهاب لتحقيق عنصر الجدية.

وحول عدم إفصاح الرئيس عن أسماء الدول التي ترعى الارهاب، أكد "شلش" أن حديث السيسي بمثابة إفصاح رسمي، فعندما يتحدث عن دول تقدم دعم معلوماتي فهو يقصد دول بعينها، وأخرى تقدم دعما ماليا وغطاء سياسيا.

وأوضح "شلش" أن الرئيس السيسي أكد على عنصر التنمية كأحد العناصر الأساسية لمكافحة الإرهاب، مشددا على ضرورة تكاتف الدول الإسلامية.