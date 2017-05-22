بالصور.. محافظ الإسماعيلية يوزع هدايا وزارة الأوقاف على الأسر القبطية النازحة من العريش

الإسماعيلية_انجي هيبة:

وزّع اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، والشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والقص يوسف شكري، ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية بالإسماعيلية، الهدايا المقدمة من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إلى الأسر المسيحية الوافدة من العريش وشمال سيناء، وتوزيع ألف جنيه لكل أسرة، بإجمالي 120 ألفا جنيه.

أقيم الاحتفال، اليوم الإثنين، بمكتبة مصر العامة في الإسماعيلية، وأكد المحافظ: "مصر بشعبها العريق، نسيج واحد نعيش جميعا في قلب هذا الوطن الغالي، ولن يستطيع أحد أيًا كان أن ينال من وحدة صفوف المصريين، أو يزعزع جسد هذا الشعب، ولابد من تحقيق الاستقرار والأمن بشمال سيناء، والقضاء على كافة بؤر الإرهاب، وعودة الهدوء الكامل للمنطقة".