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بسبب ضعف المردود للسيارات الكهربية.. «فورد» تقيل المدير التنفيذي

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بسبب ضعف المردود للسيارات الكهربية.. «فورد» تقيل المدير التنفيذي بسبب ضعف المردود للسيارات الكهربية.. «فورد» تقيل المدير التنفيذي

التحرير

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أقالت شركة "فورد" الأمريكية، رئيسها التنفيذي مارك فيلدز بعد فشله في تلبية طموحاتها على مستوى الإصدارات الكهربية، لا سيما بعد أن ارتعت أسهمها بشكل رئيس في العديد من الأسواق العالمية.

وبحسب موقع "جرين كار ريبورتس"، فإن الشركة خططت لتطوير إصداراتها الكهربية بشكل أساسي خلالالفترة الماضية، وهو الأمر الذي فشلت فيه بشكل رئيسي.

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وعينت الشركة جيم هاكيت بدلًا من فيلدز في مركز المدير التنفيذي للشركة، وذلك بعد عدم وصول مستويات الإصدارات الكهربية لـ"فورد" للمستوى الذي يتناسب مع حجم الشركة في الأسواق العالمية.

 

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التحرير

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