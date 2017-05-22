التعليم تستأنف قبول طلبات تراخيص إنشاء المدارس الدولية دون "الأمريكية"

كتبت- ياسمين محمد:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا باستئناف قبول الطلبات الجديدة المقدمة للترخيص بإنشاء مدارس أو استحداث أقسام بالمدارس الدوية، بكافة أنواعها.

واستثنى القرار الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة "الأمريكية"، حيث قرر تأجيل قبولها لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيمها.

ولفتت عبير إبراهيم مدير عام التعليم الخاص، إلى أن المدارس الأمريكية التي تم تقديم طلبات ترخيصها قبل صدور القرار رقم 182 لسنة 2016، سيتم السير في إجراءات ترخيصها.

يذكر أنه كان قد تم وقف قبو طلبات ترخيص المدارس الدولية، بالقرار رقم 182 لسنة 2016 في عهد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، لحين الانتهاء من دراسة طلبات التراخيص المقدمة قبل صدور ذلك القرار.