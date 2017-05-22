روحاني: قمة الرياض كانت "استعراضًا" بدون أي قيمة سياسية

(أ ف ب)

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، أن قمة الرياض التي جمعت الولايات المتحدة ودولا عربية واسلامية ووجهت خلالها انتقادات شديدة للجمهورية الاسلامية كانت "استعراضا" بدون "أي قيمة سياسية".

وقال روحاني خلال أول مؤتمر صحافي يعقده منذ اعادة انتخابه الجمعة في طهران ان "الاجتماع في السعودية كان استعراضا بدون أي قيمة سياسية، لقد سبق ان نظمت السعودية مثل هذه العروض في السابق".

وفي إشارة إلى الاتفاقات التي وقعتها الرياض مع ترامب والتي تجاوزت قيمتها 380 مليار دولار، قال روحاني "لا يمكنكم حل مسألة الإرهاب من خلال منح أموال شعبكم إلى قوة كبرى".

وأضاف أن الانتخابات التي فاز فيها على منافسة المتشدد ابراهيم رئيسي كانت بمثابة رسالة إلى العالم أن طهران جاهزة للتوافق مع المجتمع الدولي.

واضاف "أردنا أن نقول للعالم إننا جاهزون للتفاعل على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".