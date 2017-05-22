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بالصور- ترامب يزور حائط البراق في القدس القديمة

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مصراوي Masrawy

يزور حائط البراق (1)ترامب يزور حائط البراق (1)

ترامب يزور حائط البراق (2)ترامب يزور حائط البراق (2)

ترامب يزور حائط البراق (3)ترامب يزور حائط البراق (3)

ترامب يزور حائط البراق (4)ترامب يزور حائط البراق (4)

القاهرة – (مصراوي):
زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حائط البراق في البلدة القديمة في القدس.

وكان ترامب قد توجه إلى إسرائيل في إطار جولته الخارجية الأولى، التي استهلها من المملكة العربية ، ويختمها بزيارته للفاتيكان.

وأصبح ترامب اليوم الاثنين أول رئيس أمريكي يزور البلدة القديمة في القدس وهو في منصبه، حيث توقف في البداية عند كنيسة القيامة ورافقته زوجته ميلانيا.

ولم يُسمح للصحفيين بمرافقة ترامب في زيارته الخاصة لداخل الكنيسة التي بُنيت على المكان الذي يعتقد أنه موقع صلب وقيامة المسيح. وتعد أقدس مكان لدى المسيحيين حول العالم.

وتم فرض إجراءات أمنية مشددة في القدس. ووفقا للمتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد فإن أكثر من عشرة آلاف وحدة دوريات تشارك في تأمين الزيارة على مدى يوميها.
* مصدر الصور وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)

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مصراوي Masrawy

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