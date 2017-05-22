محافظ الدقهلية: نشعر بأجواء حرب 1973 عند تنفيذ قرارات إزالة التعديات

الدقهلية - رامي القناوي:

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن الدولة في حالة حرب لاسترداد الأراضي المملوكة لها، مشيرًا إلى أن الجميع يعمل على قدم وساق، لإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة.

وأضاف "الشعراوي" في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي بديوان عام محافظة الدقهلية، اليوم الإثنين: "نشعر بأجواء حرب 1973 والكل يعمل بجد وإخلاص لاسترداد حق الدولة".

وأشار "الشعراوي" إلى تشكيل لجنة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة قبل 15 مايو الجاري، بطلبات إلى جهات الولاية على الأرض وفقًا للقانون وأي شخص يحاول التقنين لقطعة أرض وضع يده عليها بعد هذا التاريخ يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وتابع: "صدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي سواء كانت الأرض ملك للأوقاف أو الإصلاح الزراعي أو الري، على أن تقدم طلبات تقنين الأوضاع بصفه شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له غير موجود على الأرض، وبالتالي يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر في طلب تقنينة وإبرام العقد بين الجهه صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين".

حضر المؤتمر اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، والعميد أركان حرب شريف العرايشي، رئيس أركان الفرقة السابعة مشاه، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة وشربين.